Aydın'da kaybolan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'dan yürek yakan haber! Cansız bedeni bulundu

Alınan bilgilere göre, Didim ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte gittiği bir düğünden çarşıda işi olduğunu gerekçe göstererek ayrıldı. Daha sonra Yağmur'dan haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

BOŞ BİR ARAZİDE BULUNDU

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, ilçede bulunan boş bir arazide genç bir kıza ait ceset bulunduğu ihbarını aldı. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Yağmur Tayhan olduğu belirlendi.

KESİCİ ALET İZLERİ

Genç kızın cansız bedeni üzerinde yapılan incelemede kesici alet izlerine rastlandı. Tayhan'ın cansız bedeni yapılan olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılacak olan otopsi işleminin ardından genç kızın kesin ölüm nedeni belli olacak.