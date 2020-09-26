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Aydın'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasından refüje çarparak takla atan araçtaki bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

Aydın'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobildeki Nurten Dönmez (57) öldü, Nilgün Baştan Atar (68) ise ağır yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında, Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın yönünden Söke yönüne giden Rıfat Atar (76) yönetimindeki 09 AAR 295 plakalı otomobil, refüje çarparak takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydın'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Nurten Dönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Nilgün Baştan Atar ise ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Nurten Dönmez'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Aydın'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

 

Berna Akkaya
Editör


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