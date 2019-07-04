Aydın'da kaza: 2 ölü, 2 ağır yaralı

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçip TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Gencelli Mahallesi Aydın Devlet Karayolu üzerinde meydana geldi. Kuyucak ilçesinden Denizli yönüne giden Hakkı Emir (55) yönetimindeki 09 JN 910 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçen otomobil, Ramazan Kahraman (43) yönetimindeki 44 PS 539 plakalı TIR'a çarparak şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki Fadime Ana Kılıç (63) ve Fatma Emir (53) öldü, sürücüsü Hakkı Emir ile 10 yaşındaki Arda Emir ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazanın ardından TIR şoförü Ramazan Kahraman gözaltına alındı.

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DHA