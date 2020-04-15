Aydın'da Kovid-19 testi pozitif çıkan polisten "Evde kalın" çağrısı

AYDIN (AA) - Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan polis memuru çektiği video ile "Evde kal" mesajını paylaştı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Suat Erdik (51), 6 gün önce yüksek ateş, öksürük ve halsizlik şikayetiyle Aydın Atatürk Devlet Hastanesine başvurdu. Erdik, Kovid-19 testi pozitif çıkınca tedavi altına alındı.

Tedavisi devam eden Erdik, yaşadığı süreç ve sağlık durumuna ilişkin gazetecilere, videolu paylaşımda bulundu. Erdik, Şırnak'ta 2003 yılında terör örgütü PKK ile girilen çatışmada yaralandığını ve gazi olduğunu, görev aşkından dolayı mesleğine devam ettiğini söyledi. Koronavirüsün ciddiye alınması gerektiğine dikkati çeken Erdik, şunları kaydetti:

"Çünkü ani, hiç belli etmeden, sinsice yaklaşabiliyor. Ben vatandaşlarımızdan, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve memur arkadaşlarımızı riske atmamalarını istiyorum. Evde kalın. Kendinizi düşünmüyorsanız hastalığı bir başkasına bulaştıracağınızı düşünün. Ve nitekim benim de böyle oldu. İnşallah hayırlısıyla bu zor süreci atlatacağız."

Kaynak: AA