Aydın’da Mayıs ayında konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Mayıs ayı istatistiklerine göre Aydın genelinde konut satışları azaldı.

TÜİK, 2020 yılı Mayıs ayı konut satış istatistiklerine göre Aydın'da bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 51,3 oranında azalarak bin 70 oldu. Bu satışların 269'u ilk satış, 801'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 7 bin 640 konut satışı ve yüzde 15 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre ise İstanbul'u, 4 bin 939 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 3 bin 96 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 21 konut ile Tunceli oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,1'lik payla 12'inci sırada yer aldı.

"İpotekli satışlar yüzde 17 arttı"

Aydın'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 oranında artış göstererek 378 oldu. 378 ipotekli satışın 109'u ilk satış, 269'u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 18 bin 483 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 36,3 olurken bu oran Aydın için yüzde 35,3 olarak gerçekleşti.

"Diğer satışlar yüzde 63,1 azaldı"

Aydın'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,1 oranında azalma göstererek 692 oldu. Bu satışların 160'ı ilk satış, 532'si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 32 bin 453 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

"Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 85,7 azaldı"

Aydın'da Mayıs ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85,7 oranında azalarak 13 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Mayıs ayında ilk sırayı 423 konut ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 130 konut satışı ile Antalya, 72 konut satışı ile Ankara, 38 konut satışı ile İzmir ve 29 konut satışı ile Mersin izledi.

Kaynak: İHA