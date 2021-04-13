Aydın’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaza, Aydın-İncirliova Karayolu üzerinde Gerenkova Mahallesi Kavşağı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 M 5541 plakalı Aydın Büyükşehir Belediyesi Denetimli İncirliova Birlik minibüsü ile 09 KD 727 plakalı Citroen otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sıkışan sürücüyü araç içerisinden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı