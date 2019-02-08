Aydın’da MHP’nin 50. kuruluş yıldönümü kutlandı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 50. kuruluş yıldönümü bir çok ilde olduğu gibi Aydın'da da düzenlenen etkinlikle kutlandı.

MHP'nin 50. kuruluş yıldönümü MHP Aydın İl Teşkilatı tarafından Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte tavuklu pilav hayrı yapıldı. Nazilli Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi etkinliğe renk katarken, AK Partili yöneticilerde MHP'nin 50.Kuruluş Yıl Dönümünde yer aldı.

MHP Aydın İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "50 yıllık siyaset mücadelemizde pek çok zorlukla karşılaştık. Ancak Türk Milleti için yaptığımız ve yapacağımız fedakarlıklarda hiçbir zaman sınır tanımadık. Hiç de nokta koymadık. Şiddetli operasyon ve oyunlara karşı devasa bir duruş sergiledik. Geçtiğimiz elli yılın şerefli mücadelesi, gelecek nice elli yılları müjdelemektedir. Bugün burada bir ülkü etrafında toplanmak için bizlere önderlik etmiş, yol göstermiş ve buna ömrüne adamış başta merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere, Sazakların, Kılıçkıranların, Önkuzuların, Özmenlerin, İmamoğluların ve bugün bölücülükle, hainlik edenlerle ihanet edenlerle mücadele ederken şahadete ulaşan kahramanlarımızı minnet, şükran ve hasretle yad ediyor, Cenab-ı Allah'tan hepsine rahmet diliyoruz. Elli yılın ve önümüzdeki elli yılların devletimize, aziz Milletimize demokrasimize, siyasetimize, kutlu davamıza Türk ve İslam dünyasına, insanlığa hayırlar getirmesini diliyoruz" denildi.

Düzenlenen etkinliğe MHP Aydın İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Cumhur İttifakı Efeler Başkan Adayı Ümmet Akın, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Kadın Kolları İl Başkanı Seval Bay, Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA