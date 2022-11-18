Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!

Aydın’ın Efeler ilçesinde ağaçlık alanda köpeğe tecavüz ettiği için gözaltına alınan 56 yaşındaki sapık vatandaşın emniyete verdiği ifade pes dedirtti.

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Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir şahıs iddiaya göre ağaçlık alanda köpeğe başka bir vatandaş tarafından yakalanan ve görüntülenen şüpheli M.B. (56), kendisini yakalayan kişiyi görünce hızla olay yerinden kaçtı.

Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan ihbar ve çekilen görüntü üzerine harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda M.B. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından yakalanarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık adamın verdiği ifade kan dondurdu!

"EŞİMLE CİNSL İLİŞKİ YAŞAMAYAMADIĞIM İÇİN..."

Çıkarıldığı mahkemede hakime ifade veren M.B'nin, “Köpek yanıma geldi. Tost verdim. Elimdeki birayı içmek için çalılık alana gittim. Üstüm başım kıl olmasın diye kıyafetlerimi çıkardım. Eşimle uzun süredir cinsel ilişki yaşamadığım için şeytana uydum. Köpeğin cinsel organını elledim. Tecavüz etmiş olabilirim. Aşırı alkollüydüm” şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

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