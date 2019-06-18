Aydın’da Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Aydın Bey Camii'nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazını Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu kıldırdı. Gıyabi cenaze namazının ardından Kent Meydanı'nda basın açıklamasında bulunuldu. Basın açıklamasını okuyan AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz'unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslar arası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 2357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. Biz Mursi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şahadetinin şahidiyiz. İnsanlık zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır" dedi.

Kaynak: İHA