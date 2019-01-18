Aydın’da öğrencilerin karnelerini Vali Köşger verdi

Aydın'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması dolayısıyla Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi'nde karne töreni düzenlendi. Öğrencilerin karnelerini Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger verdi.

Türkiye'de 17 Eylülde başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk döneminin tamamlanmasıyla birlikte Aydın'da 180 bin 198 öğrenci yarıyıl tatiline çıkarken, Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi'nde karne töreni gerçekleştirildi. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki protokol sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin karnelerini takdim etti. Öğrencilere karneleri ile birlikte hediyelerini de takdim eden Vali Köşger'e öğrenciler tarafından da çeşitli hediyeler verildi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger Aydın'da başarılı bir eğitim öğretim döneminin tamamlandığını ifade ederek, "Öğrencilerimiz ilk dönem karnelerini alıyorlar. 15 günlük tatile giriyorlar. Bugün Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi'nde karne dağıtım töreni için bulunuyoruz. Öğrencilerimizin bu yönde talepleri olmuştu, taleplerini yerine getirdik. Okulumuz Aydın'daki okullar gibi başarılı okullarımızdan bir tanesi. İnşallah Aydın'da eğitim ve öğretimin seviyesini daha yukarılara taşıyacağız. Aydın eğitimde Türkiye'nin öncülerinden olmuştur. Eğitim öğretimde öncü rolünü devam ettirmesi hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öğrencilere iyi tatiller diliyorum, velilerimize de buradan tavsiyem, öğrencilerimizin ara dönemdeki karnelerinin çok fazla üzerlerine gitmesinler. Eğer öğrencilerimizin zayıfları varsa, inşallah ikinci dönem toparlayacaklardır. Hepsine iyi tatiller diliyorum" diye konuştu.

2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk yarıyıl dönemi için son ders zilinin çalmasıyla birlikte Aydın'da okul öncesinde 70 anaokulu ve 324 anasınıfında toplam 17 bin 204 öğrenci ve bin 52 öğretmen 331 ilkokulda 54 bin 684 öğrenci ve 3 bin 651 öğretmen, 239 ortaokulda 59 bin 71 öğrenci ve 4 bin 616 öğretmen, 165 lisede 48 bin 540 öğrenci ve 4 bin 873 öğretmen ile 28 özel eğitim okulunda 699 öğrenci ve 275 öğretmen olmak üzere il genelinde 833 okulda 180 bin 198 öğrenci karne aldı ve 14 bin 467 öğretmen sömestre tatiline girdi.

2018-2019 eğitim öğretim yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

Karne dağıtım törenine, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Murat Yılmaz okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA