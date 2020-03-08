Aydın'da, otomobilin çarptığı motosikletli öldü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Musa Çelik (53) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Aydın- Denizli karayolu üzerinde Uğur Soğutma kavşağının 500 metre ilerisinde meydana geldi. Denizli yönünden Aydın istikametine giden Emin A. (18) yönetimindeki 41 TT 244 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Musa Çelik'in kullandığı 09 R 5857 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen motosikletin sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyarak olay yerine gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirerek kazaya karışan otomobile saldırdı. Olay yerine gelen çok sayıda takviye polis ekibi Çelik'in yakınlarını güçlükle sakinleştirdi. Otomobil sürücüsü Emin A. gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA