Aydın'da PKK/KCK propagandasına, 1 tutuklama

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.Ç., mahkemece tutuklandı.

Nazilli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılayıcı paylaşımlarda bulunduğu ileri sürülen S.Ç., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen S.Ç. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan S.Ç. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA