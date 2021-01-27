Aydın'da psikolojik sorunları olan kadın dehşet saçtı!

Aydın’ın Söke ilçesinde psikolojik sorunları olduğu bilinen bir kadın, ilk önce bir aracın sileceklerini kırıp aracın camlarına saldırdı. Ardından yolda bir kadınla konuşan adama bıçakla saldırdı. O anlar telefon kamerasına anbean kaydedilirken olayın ardından polis ekipleri kadını yakalamak için çalışma başlattı.