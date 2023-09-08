Aydın’da şap aşılama takvimi başladı

Aydın'da "Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı" çerçevesinde Sonbahar Şap Aşılama takvimi başladı.

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Programı" çerçevesinde tüm ülkede Sonbahar şap aşılama kampanyası 1 Eylül 2023 tarihinde başlamıştır. 17 Kasım 2023 tarihinde tamamlanması planlanan kampanyayla İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilecek aşılama faaliyetlerinde Ülkemizdeki tüm büyükbaş hayvanlar aşılanacaktır. Şap Hastalığı, eskiden beri bilinen, ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Hastalığa, sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlar da duyarlıdır. Şap aşısı; hastalığa karşı koruyucu olması yanında, büyükbaş hayvanların sevkleri ve buzağı destekleme işlemleri için de mecburidir. Şap aşısı uygulanmamış hayvanların sevklerine izin verilmez, buzağı desteklemesinden de faydalanamaz. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin büyükbaş hayvanlarına Şap aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)