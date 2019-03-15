Aydın’da Şubat ayında 1766 denetim gerçekleştirildi

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Şubat ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerine 1766 denetim gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde toplam, 1851 adet gıda üretim yeri, 13 bin 005 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Şubat ayında gıda üretim yerlerine 281 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1485 adet olmak üzere toplam, 1766 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 58 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 18 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 199 bin 795 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Şubat ayı içerisinde 243 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 437 bin 862,52 kilogram kuru incir, 54 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 814 bin 512,98 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 297 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 252 bin 375,50 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Şubat ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 29 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 7 adet, üretim yeri ile ilgili 6 adet olmak üzere toplam 42 adet şikâyet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 25 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 190 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir" denildi.

Kaynak: İHA