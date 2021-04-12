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  3. Aydın'da şüpheli ölüm! Yalnız yaşayan 52 yaşındaki Burhan Sönmez evinde ölü bulundu

Aydın'da şüpheli ölüm! Yalnız yaşayan 52 yaşındaki Burhan Sönmez evinde ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan 52 yaşındaki Burhan Sönmez evinde ölü bulundu. 15 gündür kendisinden haber alamayan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Sönmez'in öldüğünü belirledi.

Aydın'da şüpheli ölüm! Yalnız yaşayan 52 yaşındaki Burhan Sönmez evinde ölü bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Türkmen Mahallesi Akdemir Sitesinde bir villada yaşayan Burhan Sönmez'den (52) 15 gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi. Belirtilen adrese gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Sönmez'i yerde hareketsiz buldu. Adrese çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Sönmez'in öldüğünü belirledi. Sönmez'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Aydın'da şüpheli ölüm! Yalnız yaşayan 52 yaşındaki Burhan Sönmez evinde ölü bulundu

Aydın'da şüpheli ölüm! Yalnız yaşayan 52 yaşındaki Burhan Sönmez evinde ölü bulundu

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