Aydın’da teşkilatlanan ASKON üyeleri bir araya geldi

Aydın'da dernekleşen Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) üyeleri düzenlenen tanışma, istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Aydın’da teşkilatlanan ASKON üyeleri bir araya geldi

Aydın'da dernekleşen Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) üyeleri düzenlenen tanışma, istişare ve değerlendirme toplantısında bir araya geldi. AK Parti Aydın il başkanı ve milletvekillerinin de katıldığı toplantıda Aydın'ın ekonomisi de değerlendirildi.

Toplantıda ASKON Aydın Şube Başkanı Murat Gün, ildeki faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulunurken ASKON olarak Aydın ekonomisinin gelişmesine yönelik yapacakları çalışmalardan söz etti. ASKON üyelerinin talep ve önerilerinin de ele alındığı toplantıda milletvekilleri Aydın'ın 1 milyar Doların üzerine çıkan ihracatından duydukları memnuniyeti dile getirerek bu başarıda emeği olan işadamlarına teşekkür ettiler.

Bir ülkenin gelişip kalkınması için üretim ve yatırımın çok önemli olduğunu belirten ASKON Başkanı Murat Gün, Türkiye Yüzyılında yatırım, üretim, ihracat ve istihdama katkı sağlayan işadamlarının aslında önemli bir vazife ifa ettiğini belirterek "Önce ülkem ve şehrim" anlayışı ile faaliyetlerini sürdüren tüm işadamlarına teşekkür etti.

Toplantıya katılan AK Parti Aydın İl Başkanı ve Milletvekilleri ASKON üyelerine başarı dileklerini sundular.

Aydın’da teşkilatlanan ASKON üyeleri bir araya geldi

Aydın’da teşkilatlanan ASKON üyeleri bir araya geldi

Aydın’da teşkilatlanan ASKON üyeleri bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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