Aydın’da trafik kazası; 6 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 20.00 sıralarında Aydın-Muğla karayolu otogar kavşağında meydana geldi. Aydın Otogar kavşağında, dönüş yapmak isteyen 09 M 0615 plakalı Şehiriçi Özel Halk Otobüsü ile 48 FN 384 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile halk otobüsü refüje çıktı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada halk otobüsünde yolcu olarak bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın'daki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA