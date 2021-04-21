Aydın'da trafik kazası: Otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı

Kaza, Köşk ilçesi Beyköy Mahallesinde saat 12.50 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın'dan Denizli istikametine giden U.A. yönetimindeki 03 L 4964 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan araç yoldaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Meydana gelen kazada araç sürücü U.A. ve yanında bulunan Y.G. yaralandı. Kazayı gören bölgedeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yaralanan ve ters dönen araç içerisinde kalan sürücü U.A. ve yolcu konumundaki Y.G. olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında araçta ağır maddi hasar meydana gelirken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI