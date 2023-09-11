Aydın’da vatandaş bilgileniyor, uyuşturucuya geçit verilmiyor

Aydın'da okulların açılmasıyla birlikte sahaya inen narkotik ekipleri, Efeler ilçesinde "En iyi narkotik polisi anne" projesini anlatarak, öğrenci ve velileri uyuşturucaya karşı bilgilendirdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Aydın’da vatandaş bilgileniyor, uyuşturucuya geçit verilmiyor

Aydın'da okulların açılmasıyla birlikte sahaya inen narkotik ekipleri, Efeler ilçesinde "En iyi narkotik polisi anne" projesini anlatarak, öğrenci ve velileri uyuşturucaya karşı bilgilendirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği, yeni eğitim öğretim sezonuyla birlikte faaliyetlerine hız kazandırdı. Bu çerçevede harekete geçen TUBİM ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Efeler ilçesinde okullar bölgesi olarak bilinen Gençlik Caddesi üzerinde narkotik köpekleri ile birlikte faaliyet gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren ve Aydın Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Gazipaşa Ortaokulu, Ekrem Çiftçi İlkokulu ile İstiklal Anaokulu Okulu önleri ve çevrelerinde yapılan denetimlerde 86 şahıs kontrol edilirken, çevredeki öğrenci ve veliler de uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgilendirildi. Ayrıca ailelere "UYUMA" uygulaması hakkında bilgi verilerek "narkotik polisi anne" web sitesinin tanıtımı yapıldı.

Aydın’da vatandaş bilgileniyor, uyuşturucuya geçit verilmiyor

Aydın’da vatandaş bilgileniyor, uyuşturucuya geçit verilmiyor

Aydın’da vatandaş bilgileniyor, uyuşturucuya geçit verilmiyor

Aydın’da vatandaş bilgileniyor, uyuşturucuya geçit verilmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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