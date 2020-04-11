Aydın'da yasağı duyan fırın ve marketlere koştu

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Aydın'da da fırın ve marketlere akın etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Aydın'da da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere, büfelere ve akaryakıt istasyonlarına akın eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeyi koruma ve maske takılması konusunda uyardı.

'HERKESE YETECEK KADAR EKMEK VAR'

Fırın işletme müdürü Ersen Günece, "Bizim fırınlarımız yarın da açık. Yarından sonra da açık kapanma gibi bir durum yok. Hiç kimse merak etmesin kesinlikle ekmeğimiz bitmiyor. Herkese yetecek kadar ekmek var. Fırının önünde kuyruk oluştu" dedi.

KUŞADASI'NDA DA AYNI GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ile beraber Kuşadası'nda da vatandaşlar, marketlere ve fırınlara koştu. Marketler önünde oluşan uzun kuyruklara bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

UYARILAR BAŞLADI

Polis ekipleri, saat 00.00 itibarıyla vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda iş yeri sahiplerini de dükkanlarını kapatmaları konusunda uyarmaya başladı.

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Kaynak: DHA