Aydın'da yavru köpeğe akılalmaz işkence! Bıçakla çenesinden yaralayıp...

Aydın'ın Didim ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana gelen olayda İlhan Tombakoğlu’na ait Çiko isimli spedy cinsi kurt köpeğinin bir anda ortadan akyboması sonrası sahibi köpeği bulmak için güvenlik kameralırını incelemek istedi. Görüntülerde köpeğinin tanımadığı birisi tarafından götürüldüğünün görmesi üzerine harekete geçti.

Emniyete giderek şikayette bulunan Tombakoğlu'nun köpeğini kaçıranların kmaera kayıtlarından araçlarına ait plaka numarası alındı. Polisin araştırmaları sonrası O.A.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın köpeğin yerini söylemesi üzerine köpeğin olduğu boş araziye gidenler ekipler ve sahibi köpeğin kanlar içinde uzandığını gördüler. Eminyette ifadesi alınan şahıs ise daha sonra serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Köpeğin sahibi Tombakoğlu köpeğine işkence eden şahsın serbest bırakılmasına tepki göstererek "Güvenlik kamerası görüntüleri olmasaydı Çiko’yu bulamazdık. Belki de şu an ölmüş olacaktı. O vahşeti görünce dayanamadım ve ağladım. Alkollü olduğunu öğrendiğimiz kişi bıçakla çenesinin altından yaralayıp kanlar içinde bırakmış. Şikayetçi oldum. Ancak serbest kalmış. Böyle bir vahşeti nasıl yaptığını hala anlamış değilim. Çiko hem benim hem de Didim’de herkes tarafından çok seviliyor. Çok üzgünüz. Bunu yapana gerekli cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.