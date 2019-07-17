Aydın’da yer ocağı faciaya yol açıyordu

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan ikamet yangınında yürekler ağızlara geldi. Mahalleli yangını söndürmek için seferber oldu.

Aydın "ın Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi'nde Emin ve Zeynep Yorulmaz çiftine ait evde yangın çıktı. Evin bahçesindeki yer ocağında yemek yapmak isteyen yaşlı çift, ocağı ateşledikten sonra bahçe işleri yapmaya başladı. Kısa süre sonra ocaktaki alevlerin tüm ocağı ve bacayı sardığını fark eden Yorulmaz çiftinin yardım çığlıklarına komşuları koştu. Ocaktan çıkan alevler bahçedeki diğer alanlara da sıçradı. Durumu hemen 110 İtfaiye ekiplerine bildiren komşular evlerinden uzattıkları hortumlarla bahçedeki yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Zeynep Yorulmaz itfaiyenin çalışmalarını izlerken göz yaşlarına boğulurken, Yorulmaz'ı komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmaması tek teselli olurken, yaşlı çiftin evinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA