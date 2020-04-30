Aydın'da yıldırım düşmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

AYDIN Bozdoğan ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle bir eve yıldırım düşmesi sonucu aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Bozdoğan ilçesi kırsal Asma Mahallesi'nde, saat 16.30 sıralarında olumsuz hava şartları nedeniyle bir yayla evine yıldırım düştü. Evde bulunan Adem Sarı (36), eşi Zeliha Sarı (29) ile çocukları Ömer Sarı (3) yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen yaralılar, daha sonra Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, İzmir'de bir pide dükkanında çalışan Adem Sarı'nın, koronavirüs nedeniyle çalıştığı iş yerinin kapatılmasının ardından Aydın'daki baba ocağına döndüğü öğrenildi.

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Kaynak: DHA