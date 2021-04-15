Aydın'da yol yapım çalışmaları tam gaz devam ediyor

Kent içi ulaşımda sorumluluk alanındaki her yolda güvenli ve konforlu rotalar oluşturmak için çalışan Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı Yol Yapım ve Bakım İşleri ekipleri Köşk ilçesinin Cumayanı Mahallesine bağlı olan yolda büyük bir çalışma gerçekleştiriyor.

Cumayanı Mahallesinden İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Ovacık Mahallesine bağlanan Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki 4 km uzunluğundaki mevcut yolda genişletme ve tasarlama çalışması ve 2 km'lik kısmında altyapı ve drenaj çalışmaları tamamlandı.

Yolun altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından asfaltlama yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak. Tarım arazilerinin yoğun olduğu bölgede ürünlerin nakliye yolunun rahatlaması ile bölgeler arasında ticaretin yoğunlaşması bekleniyor.

"ÇALIŞMALARIMIZ HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

Yol yapım çalışmalarına kent genelinde devam ettiklerini ve vatandaşların konforlu yollarda seyahat etmeleri için çalıştıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Tüm ilçelerimizde planlı bir şekilde yol yapım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Köşk ilçemizdeki bu yolda olduğu gibi sadece kent içinde değil yüksek kesimlerde yer alan yollarımızda da çok yoğun mesai yapıyoruz. Güvenli ve konforlu yollar oluşturmak için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI