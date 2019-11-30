Aydın’da Yörük Ali Efe rüzgarı esti

Milli mücadelenin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın Ekonomi Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen Uluslararası Yörük Ali Efe Halk Kültürü ve Araştırmaları Sempozyumu, Aydın'da 3 gün boyunca tarihe yolculuk yaptırdı.

Sempozyum kapsamında 15 ülke ve 45'i aşkın yurt içi şehirlerden toplam 105 akademisyen, Yörük Ali Efe başta olmak üzere 5000 yıllık Türk medeniyetine ait Aydın bölgesinde yıllarca oluşmuş, halk kültürü, tarih, sanat tarihi, sosyoloji, arkeoloji, müzik, el sanatları, halk edebiyatı, seyirlik oyunlar ve çocuk oyunları, Aydın yöresi gelenek, görenek, adet, halk inanmaları, Avrupa Birliği ve komşu ülkeler ile kültürel etkileşim araştırmaları alanlarında yapılan bilimsel araştırmalar kamuoyuna açıklandı.

3 gün devam eden ve büyük ilgi gören kültür şöleni sonrası Ekonomi Kulübü Aydın Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen; Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi'nin Ana Sponsoru olduğu Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü ve Araştırmaları Sempozyum programını sorunsuz tamamlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Sempozyum programı Milli Mücadele dönemi, yakın Türk tarihine ışık tutmanın yanı sıra, ortaya çıkan sonuçları bakımından gelecek nesillere bırakılacak bir kültür hazinesine dönüşmüştür. Alanında araştırmalar yapan yurt içi ve yurt dışından ağırladığımız bilim insanları 3 gün boyunca şehrimize, kültürümüze, kadim medeniyetimize yaptıkları araştırmalarla değer katmışlardır.

Yapılan bu çalışmalar göstermiştir ki, İlimize ait gerek Valiliğimiz ve Belediyeler, gerekse yerel araştırmacı ve bireysel akademik çalışmaların kaybolmaması, kayıt altında tutulması ve geleceğe ışık tutması için daha kapsamlı çalışmalar yapmak gereklidir.

Bu bağlamda Üniversitemiz çatısı altında multidisipliner çalışma ilkeleri prensibinde, Yörük Ali Efe Halk Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne dönüşmesi en büyük temennimizdir. Bizden sonraki kuşaklara bunları en iyi anlatabilmenin yolu görsel ve dijital sanat disiplinlerini kullanarak mümkün olabilecektir. Asil Türk Milleti'nin evlatlarıyız. Başka milletlerin kahramanlarını rol model olarak almak yerine, kendi içimizden çıkmış bu toprakların kahramanlarına hak ettikleri değeri ancak bu şekilde verebiliriz.

Yerli ve Milli akademik çalışmalara destek veren Ekonomi Kulübü kadim geçmişimizin gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir misyon üstlenmiştir. Bundan sonra da bilginin, kültürün, 5000 yıllık medeniyetimizin gelecek nesillere aktarılması noktasında bilimsel çalışmalara destek vereceğiz.

Bu düşüncülerle; Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle minnetle yâd ediyoruz. Anadolu'ya ayak bastığımız günden bugüne kadar, ülkemizin ve milletimizin bekası için gözlerini kırpmadan hayatını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir asırdır, ülkemizin kalkınması, milletimizin güçlenmesi için emek veren, çalışan, üreten herkesi şükranla anıyoruz"

Kaynak: İHA