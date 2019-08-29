Aydın’da yükümlüler Pınarbaşı Mesire Alanı’nı temizledi

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, denetimli serbestlikten yararlanan yükümlüler, Pınarbaşı Mesire Alanı'nda çevre temizliği yaptı.

Adalet Bakanlığınca başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre" projesi kapsamında Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kontrolü altına bulunan yükümlüler, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan Pınarbaşı Mesire Alanı'nda çevre temizliği yaptı.

Proje hakkında bilgi veren Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, "Bakanlığımızın çevre farkındalığı projesi kapsamında tüm Türkiye genelinde başlattığımız bir çalışmadır. Denetimli serbestlik yükümlüleri ile suçtan zarar gören mağdurların ve ceza infaz kurumlarından salıverilen eski hükümlülerin, topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak, yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleşmelerini teşvik etmek, üretken-verimli, kendine ve topluma faydalı bireyler olmalarına katkı sağlamak, yasalara ve toplumsal kurallara uyumlu, saygılı, sorumluluk taşıyan bir birey olarak toplumsal yaşamlarını kolaylaştırmak ve bu suretle infaz ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir. Kamuya yararlı bir işte ücretsiz, olarak çalıştırılma yükümlülüğü kapsamında, çalıştırılan yükümlülerle yapılan temizlik çalışması ile hem denetimli serbestlik infaz çalışmalarının toplum nezdinde daha yakından tanınması hem de çevre temizliğine katkıda bulunarak toplumsal fayda sağlanması amaçlanmaktadır" dedi.

Yapılan çevre temizliği çalışmasına Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten'in yanı sıra Cumhuriyet Savcısı Emrah Yaldızkaya, Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Bayrak, Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Gökalp Karcı ve yükümlüler katıldı.

Kaynak: İHA