Aydın'da yürekleri dağlayan intihar! Karısı boşanma dilekçesi gönderince, kalbine ateş etti!

Olay, Aydın'ın Nazili ilçesinde yer alan Esenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam üzeri saat 17.00 sıralarında gerçekleşen olayda iddiaya göre, Rüstem A., bir süre önce tartışma yaşadığı eşi Gülhanım A. (57) ile ayrı yaşama kararı aldı. Eşi ile evleri ayrılan kadın Gülhanım A., Rüstem A.'ya boşanma davası açtı. İki çocuk babası Rüstem A., karısının gönderdiği boşanma dilekçesini görünce eline aldığı tabancayla kalbine ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ!

Rüstem A.nın kendini vurduğunu gören bir yakını, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Rüstem A.'nın olay yerinede yaşamını yitirdiği tespit edildi..

Rüstem A.'nın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.