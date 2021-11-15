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  3. Aydın'da zincirleme trafik kazası! Midibüs, panelvan ve yolcu otobüsü karıştı: 11 yaralı!

Aydın'da zincirleme trafik kazası! Midibüs, panelvan ve yolcu otobüsü karıştı: 11 yaralı!

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde işçileri taşıyan midibüs, panelvan ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Aydın'da zincirleme trafik kazası! Midibüs, panelvan ve yolcu otobüsü karıştı: 11 yaralı!

Alınan bilgilere göre kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Aydın-Denizli kara yolunda Denizli yönüne giden Ersan Çetin'in kullandığı 09 T 2105 plakalı panelvan, Kuyucak Sanayi Sitesi yakınlarında aynı yönde ilerleyen Zekeriya Öksüz yönetimindeki işçi taşıyan 09 P 1558 plakalı midibüse arkadan çarptı.

Aynı yönde seyir halinde bulunan Hasan Armut idaresindeki 06 LK 573 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü de yola savrulan panelvanla çarpıştı.

Aydın'da zincirleme trafik kazası! Midibüs, panelvan ve yolcu otobüsü karıştı: 11 yaralı!

11 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 11 kişi yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kuyucak Devlet Hastanesi ve Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Aydın'da zincirleme trafik kazası! Midibüs, panelvan ve yolcu otobüsü karıştı: 11 yaralı!

Tayfun Altuntaş
Editör
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