Aydın'daki katliama 5 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, evi terk eden eşinin yerleştiği eve, 2 pompalı tüfek ile baskın düzenleyerek, yemek masasındaki 5 kişiyi öldürüp, eşi ve kızının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi yaradığı iddiasıyla tutuklanan Mustafa Duran hakkında 5 kez müebbet, 4 kez de 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Olay, 20 Temmuz 2018 günü saat 20.30 sıralarında, İstiklal Mahallesi Nohutçu Kahveleri mevkisinde bulunan 4 numaralı tek katlı müstakil evde meydana geldi. Tülin Duran (46), iddiaya göre, annesinden miras kalan evin tapusunu, ağabeyi Birol Karakılıç'a (48) devrederek, bankadan 62 bin TL kredi çektirdi. Krediyle de Hürriyet Caddesi'nde bir depo kiralayarak, dayanıklı plastik mutfak eşyaları satışı işine başladı. Galericilik yaparken iflas eden ardından da bir firmada pazarlamacı olarak işe giren Mustafa Duran yine iddiaya göre para vererek, eşiyle ortak oldu. Birlikte çalışan çift arasında bir süre sonra anlaşmazlık çıktı. Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran'ı da (24) beraberine alıp, ağabeylerinin yaşadığı, ölen annesine ait İstiklal Mahallesi'ndeki müstakil eve yerleşti. Ardından da boşanma davası açtı.

İKİ POMPALI TÜFEKLE KATLİAM

Olay günü, Mustafa Duran, 09 RG 745 plakalı hafif ticari araçla, eşi ve kayınbiraderlerinin yaşadığı eve geldi. Aracını evin yakınına park eden Duran, arka koltukta bulunan 2 pompalı tüfeği alıp, eve baskın yaptı. Bahçede hep birlikte yemek yiyen eşi ve kızı ile kayınbiraderleri Birol ve Bekir Cihan Karakılıç(50), eşleri Serpil (43) ve Emine Özlem Karakılıç (45) ile yeğen Şükran Karakılıç (25) ve komşular Filiz Kahya (38) ile Mehmet Kahya'ya (41) 2 pompalı tüfek ile ateş açtı.

Saldırgan koca aracıyla kaçarken, Birol Karakılıç, Bekir Cihan Karakılıç, Emine Özlem Karakılıç ile Filiz Kahya ve Mehmet Kahya hayatlarını kaybetti. Tülin Duran ve kızının aralarında bulunduğu 4 kişi se yaralandı.

Polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklanıp, cezaevine konulan Mustafa Duran hakkında iddianeme hazırlandı. Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 145 sayfalık iddianamede, Mustafa Duran hakkında "Tasarlayarak öldürme" ve "Akrabayı kasten öldürme" suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "eşi öldürmeye teşebbüs" ve "silahla yaralama" suçlarından da 4 kez 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

'ANNEME ŞİDDET UYGULUYORDU'

Mustafa Duran'ın yargılamada konuşacağını belirtip, poliste ve savcılıkta susma hakkını kullandığı kaydedilen iddianame, saldırıdan yaralı kurtulan Tuğçe Duran'ın, "Babam, anneme psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Annem boşanmak istiyordu ancak korktuğu için bu düşüncesinden vazgeçmişti. Olay günü babam evin çevresine gelmişti ve Birol ile tartışmıştı, şikayetçi olmaları üzerine de karakola ifade vermiştik. Babam bir gün annemi arayarak, "Boşanmak mı istiyorsun, yakınlarını öldürür seni yaşatırım. Sana yaşatacaklarımın vebalini çekebilecek misin?" diyerek, tehdit etmişti" dediği ifade edildi.

Soruşturma aşamasında bilgisine başvurulan Sedat Duran'ın da ağabeyi ile yengesi arasında sorunlar olduğunu belirterek, "Olaydan 15 gün önce arayan ağabeyim, Bekir'i öldüreceğini, Tülin'i çok sevdiğini, boşanmayacağını söylemişti" dediği anlatıldı.

12 FİŞEĞİN HEPSİNİ KULANMIŞ

İddianamede, Mustafa Duran'ın, eşini, "etrafındaki insanları ortadan kaldırarak, onu yalnız bırakacağı ve acı çektireceğpi" şeklinde uzun süredir tehdit ettiği, olay günü keşif yaptığı, öldürdüğü kişilere bilendiği, uzun süre tasarlama iç güdüsüyle olayı gerçekleştirdiği" tespitleri yer aldı. Saldırganın tüfeğinde bulunan 12 fişeği bitirinceye kadar ateşlediği bildirilen iddianamede ölenlerin savunma haline geçip, ellerini kaldırmalarına rağmen yaralanmaların bel ve göğüs bölgelerinde olduğuna dikkat çekildi. İddianemede, şüphelinin öldürme kastıyla ateş ettiğinin kesin olduğu kaydedildi.

İddianameye, bir süre Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altında tutulan Mustafa Duran'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor da eklendi.

Mustafa Duran'ın yargılanmasına 11 Ekim günü başlanacak.

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DHA