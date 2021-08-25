Aydın'daki orman yangını kontrol altında!

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın ise gece saatlerinde kontrol altına alındı.

YANGINA HAVADAN KARADAN MÜDAHALE

Karpuzlu ilçesinin Tekeler Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşalar durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi. Tekeler Mahallesi yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle Muğla'nın Milas ilçesinin Çukurköy yönüne doğru ilerleyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Çevredeki gönüllü vatandaşlarda yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. 6 saat süren çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alındı. Bölgede gece boyunca soğutma çalışmasının yapıldığı öğrenildi.