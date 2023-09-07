Aydın’daki özel okuldan eğitim başarısı

Aydın'da faaliyetlerini sürdüren özel okul UNICEF eğitim sistemi ödülünü alarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Aydın’daki özel okuldan eğitim başarısı

Aydın'da faaliyetlerini sürdüren özel okul UNICEF eğitim sistemi ödülünü alarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Aydın Özel Başak Koleji Montessori Çocuk Akademisi, bu yıl itibariyle Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu'nun (UNICEF) en iyi eğitim sistemi ödülünü alan High-Scope Okulu oldu.

Montessori Çocuk Akademisi, dünyada hızla değişen ve gelişen eğitim alanında her zaman önde olmayı hedefliyor. Bu nedenle, her yıl eğitim programlarını uluslararası düzeyde akredite etmek en önemli hedefleri arasında yer alıyor. Bu prensibi benimseyen Özel Aydın Başak Koleji, öğrencilerine dünya standartlarında bir eğitim sunmayı ilke ediniyor. High Scope Eğitim Modeli ile Montessori Çocuk Akademisi, çocukların hayatları boyunca taşıyacakları becerileri kazanmalarını, çocukların kendi öğrenme süreçlerini kontrol etmelerine, ilgi alanlarına dayalı öğrenmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıyor.

Günümüzde dünya genelinde birçok ülkede uygulanan High-Scope eğitim yaklaşımı, 1962 yılında ABD'de David P. Weikart ve meslektaşları tarafından geliştirildi. Bu yaklaşım, öğrencilerin sadece zorunluluk değil kendi istekleri çerçevesinde çaba harcamalarını, başkalarının sunduğu bilgiyi kabullenmek yerine kendi düşünce süreçlerini kullanarak özgün çalışmalar yapmalarını teşvik ediyor.

Kurum Proje Koordinatörü Dr. Nazan Acar, "High Scope Eğitim Modeli, çocukların kendi öğrenme yolculuklarını yönlendirebilmelerine odaklanan yaklaşımıyla Montessori Çocuk Akademisi'nde çocuklara daha özgürce keşfetme fırsatı sunacaktır. Bu model, çocuklarımızın özgüven kazanmalarına, ilgi alanlarına duyarlı olmalarına ve gelecekteki başarıları için sağlam bir temel oluşturmalarına yardımcı olacaktır. Dönem içerisinde Özel Başak Koleji'nde her kademede küresel öğrenciler yetiştirebilmek adına çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Aydın’daki özel okuldan eğitim başarısı

Aydın’daki özel okuldan eğitim başarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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