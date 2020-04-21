Aydın’daki rehine krizi

Aydın'da gece yarısı eşini, iki çocuğunu ve evinde misafir bulunan komşularını silahla rehin alan şahıs, uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek teslim olması sağlandı. Teslim olan şahıs silahı ile birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, olaydan sonra bazı kişilerin birbirlerine sarılıp gözyaşı döktüğü görüldü.

Olay gece saat 01:00 sıralarında Efeler İlçe Merkezi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre özel bir bankada silahlı güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen ve iddiaya göre ailevi sebeplerden dolayı bunalımda olduğu öğrenilen H.T. isimli şahıs gece yarısı eve geldi. Evdekilere kapıyı açtırmaya ikna eden şahıs, daha sonra yanındaki silahı çekerek eşi B.T. ile birlikte iki çocuğunu ve evde bulunan komşularını rehin aldı. İmdat çağrısı üzerine eve gelen polis ekipleri şahsın silahlı olduğunu öğrenince durumu Cumhuriyet Savcısı'na bildirdi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve Aydın İl Emniyet Müdür Yardımcısı rehineleri kurtarmak için operasyon planı yaptı. Bu arda olay yerine tam donanımlı Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekiplerinin çalışmaları sırasında şahıs ikna edilerek silahı ile birlikte teslim oldu.

Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olay nedeniyle tüm mahalle sokağa döküldü. Polis ekiplerinin sosyal mesafe uyarılarına rağmen dağılmayan şahıslar olay sona erdikten sonra evlerine çekildi.

Kaynak: İHA