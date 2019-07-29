Aydın’daki yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde etrafında konutların bulunduğu arazide çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Adnan Menderes Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki boş arsada çıktı. Edinilen bilgiye göre etrafı konutlarla çevrili boş arazi üzerinde bulunan kuru otlar ve sazlıklar henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Bir anda büyüyen alveleri gören Mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevlerin evlere sıçramasını önledi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA