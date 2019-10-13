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  3. Aydın’daki yangında 700 paket saman zarar gördü

Aydın’daki yangında 700 paket saman zarar gördü

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir hayvan damında çıkan yangından dolayı 700 paket saman zarar gördü.

Aydın’daki yangında 700 paket saman zarar gördü

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir hayvan damında çıkan yangından dolayı 700 paket saman zarar gördü.

Yangın Dalama Mahallesi Bayramyeri mevkiinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Kerim Y.'ye ait hayvan damında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Samanların depolandığı damdaki yangın nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri samanları kaplayan alevleri söndürdü. Yangın sonrası damda bulunan 700 paket saman zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın’daki yangında 700 paket saman zarar gördü

Aydın’daki yangında 700 paket saman zarar gördü

Kaynak: İHA

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