Aydın’dan Ayasofya açıklaması

MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen belediye başkanları toplantısına katılan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Ayasofya'nın ibadete açılması, inanç haklarımızın mecburî bir gereğidir. Aksi bir iddia hükümsüz ve temelsizdir" dedi.

Ayasofya Camii'nin tekrar ibadete açılmasının, kesîf ve kesin iradenin en can alıcı muhassalası (neticesi) olduğunu ifade eden Başkan Aydın, şunları söyledi:

"Vakıf malı olan Ayasofya'nın, vakfiyesine muvafık (uygun) şekilde cami olarak kullanılması, milletimizin uzun yıllardır hasreti ve beklentisidir. Aynı zamanda eşsiz bir mimarlık ve sanat abidesi olan Ayasofya'nın ibadete açılması, inanç haklarımızın mecburî bir gereğidir. Aksi bir iddia ve ileri sürülecek ifade hükümsüz ve temelsizdir. Ayasofya'nın, vakfeden kutlu ecdadımızın emaneti doğrultusunda kesintisiz cami olarak kullanılması, bağlılık ve vefayla yerine getirilmesi şart olan tarihi bir sorumluluktur. Danıştay 10. Dairesi müstesna bir karara imza atarak, Ayasofya Camii'ni müzeye dönüştüren 24 Kasım 1934 tarihli bakanlar kurulu kararını iptal etmiştir. Elbette Müslüman Türk milletinin hislerine tercüman olmuş, sonuç itibariyle milli vicdan müsterih (rahatlamış) hale gelmiştir. 567 yıldır devam edegelen fetih sürecimiz yeni bir safhaya geçmiş, bütün Türk ve İslam beldeleri ayağa kalkmıştır. Hitamında (sonunda) yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya Camii'nin yönetimi Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasının önündeki bütün sahte ve sanal bariyerler yıkılmıştır."

Aydın, 86 yıldır kutuplaşmalara konu olan bir tartışmanın hukukî ve siyasî mutabakatla çözüme kavuşturulduğunu ifade ederek, "Ayasofya Camii'nin ibadete açılması, 567 yıllık çağrıya kulak vermenin, itibar ve ihtimam (özen) göstermenin muhterem bir neticesidir. Ayasofya, yer yüzündeki bütün camilerimizi, bütün mescitlerimizi selamlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA