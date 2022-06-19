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  3. Aydın'dan kahreden haber! 2 çocuk serinlemek isterken canlarından oldu!

Aydın'dan kahreden haber! 2 çocuk serinlemek isterken canlarından oldu!

Aydın'da feci bir olay meydana geldi. 2 çocuk serinlemek için gölete girdi. Çocukların cansız bedenlerine ulaşıldı.

Aydın'dan kahreden haber! 2 çocuk serinlemek isterken canlarından oldu!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde feci bir olay meydana geldi. Suni sulama göletine serinlemek için bir grup çocuktan 2’sinin boğulduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Aydın'dan kahreden haber! 2 çocuk serinlemek isterken canlarından oldu!

ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Dehşet veren olay, Nazilli ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir grup çocuk, serinlemek için evlerinin yaklaşık 500 metre yakınında bulunan suni sulama göletine gitti. Arkadaşları ile gölete giren 15 yaşlarındaki çocuklardan 2’si boğuldu.

Aydın'dan kahreden haber! 2 çocuk serinlemek isterken canlarından oldu!

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler çocuklara ulaşmak için havuzun bir bölümü açarak suyu boşaltmaya başladı.

Aydın'dan kahreden haber! 2 çocuk serinlemek isterken canlarından oldu!

Gençlere ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 2 gencin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın'dan kahreden haber! 2 çocuk serinlemek isterken canlarından oldu!

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