Aydın'dan kahreden haber! 2 çocuk serinlemek isterken canlarından oldu!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde feci bir olay meydana geldi. Suni sulama göletine serinlemek için bir grup çocuktan 2’sinin boğulduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

ÇOCUKLARIN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Dehşet veren olay, Nazilli ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, bir grup çocuk, serinlemek için evlerinin yaklaşık 500 metre yakınında bulunan suni sulama göletine gitti. Arkadaşları ile gölete giren 15 yaşlarındaki çocuklardan 2’si boğuldu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler çocuklara ulaşmak için havuzun bir bölümü açarak suyu boşaltmaya başladı.

Gençlere ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından 2 gencin cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.