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  3. Aydın'dan Muğla'ya sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Aydın'dan Muğla'ya sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangını kontrol altına alındı.

Aydın'dan Muğla'ya sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve Muğla'nın Yatağan ilçesine kadar ulaşan orman yangını kontrol altına alındı. Yangından yaklaşık 20 hektarlık ormanlık alanın zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Aydın'dan Muğla'ya sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Çine ilçesi Akçaova Mahallesi'nde dağlık kesimdeki çam ağaçlarının bulunduğu alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını geniş bir alana yayıldı.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 helikopter, 2 uçak, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 işçiyle müdahale edildi.

Çine ilçesinde kontrol altına alınan ancak Yatağan ilçesindeki sarp bölgeye kadar ulaşan yangın yoğun çalışmayla akşam saatlerinde kontrol altına alındı. 

Yangından yaklaşık 20 hektarlık ormanlık alanın zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. 

Aydın'dan Muğla'ya sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Onur Çelik
Spor Editörü


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