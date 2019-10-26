Aydın’ın 2019 turizmi Didim’de değerlendirildi

2019 yılı Aydın Turizm Değerlendirme Toplantısı, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında Didim'de yapıldı.

2019 yılı Aydın Turizm değerlendirme toplantısı Aydının Didim'de gerçekleştirildi. Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Söke, Kuşadası, Germecik, Efeler ve Karacasu kaymakamları, Didim'de oda başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, turizmciler ile otel sahipleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını Didim Ticaret Odası Başkanı Hilmi Erbaş gerçekleştirdi. Erbaş konuşmasında turizm sektörünün ülke büyümesi ve istihdam açısından bu yıl da bilindiğini belirtti.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da, "Belki öneli kararla alınmayacaktır ama bazı sorunlar ele alınacaktır. İçinde bulunduğumuz yaz sezonu tur operatörleri ile çalışan nitelikli tesisler açısından Didim açısından söylüyorum ama kötü geçmedi. Bir takım eksikliklerimiz var. İmkanlarımızla düzelteceklerimizi düzeltiyoruz ama bizi aşan konuları Valiliğimize iletiyoruz. Birçok eksikliklerimiz var. Bunlar nitelikli yatak tesislerimiz, 2-3 yıl içerisinde güzel tesisleri ilçemizde göreceğiz" diye konuştu.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise "Bu toplantıları daha önce de yaptık ve katkısı oluyor. Sorunlar ele alınıyor. Turizm potansiyeli yüksek ve onlarca turizm çeşitliliği Aydın'da yapılabilir. Artık söylemle beraber eyleme geçmeliyiz. Bilimsel ve profesyonel bakış açısıyla Aydın'ın potansiyeli daha artacaktır. Sayın Bakanımız Didim bizim radarımızda dedi. Biz Kuşadası ile birlikte turizm yapıyoruz. Biz Didim olarak yatak kapasitesi eksikliğimiz var. Bazı eksiklerimiz olsa da kendi özeleştirimizi de yapıyoruz" dedi.

"Ciddi turizm potansiyelimiz var"

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de, turizmde sezon kavramına karşı çıkarak 365 gün turizm vurgusunu dile getirerek; "Bir sezon kavramı var ama aslında sezon kavramını aşmamız lazım. Turizm sezonu diye bir şey olmaması lazım. Aydın gibi yerde turizm sezonu kavramı olmaması lazım. 365 gün Aydın'da turizm potansiyeli var. Biz geldiğimiz günden beri söylüyoruz. Turizm anlamında ciddi potansiyelimiz var. Turizm sadece yaz turizmine indirmek bizim için büyük bir kayıp, bizim 23 antik şehrimiz var. Dünya harikası doğamız var. Bizim ülkemize özgün gastronomimiz var. Zeytinyağı ve sebze odaklı gastronomimiz var. Dünyada 7. Avrupa'da 1. olan termal kaynaklarımız var. Maalesef termali enerji üretimine indirgemiş durumdayız. Maalesef faydalanamıyoruz. Bizim hedef kitlemizi, gelen turistleri çeşitlendirmemiz lazım. Sadece Avrupa ya da Rusya'dan değil her yerden turist ağırlamamız lazım. Bir ülkenin kafası bozuluyor, ülke size turist göndermiyor. Bizim bir ülkeye bölgeye mahkum olmaktan bir sezona mahkum olmaktan çıkmalıyız. Yapacak çok işimiz var" dedi.

Toplantıda söz alan turizmciler ise yaşadıkları sorunlar ve bürokrasi noktasında yaşanan gecikmelerden dert yanarak çözüm yolları konusunda fikirlerini dile getirdiler.

Kaynak: İHA