Aydın'ın neyi meşhur? Aydın'da ne yenir? Nereler gezilir?

Aydın, Kuşadası'yla, Didim'le, Karaburun'la yazcıların çok iyi bildiği bir şehir. Fakat sadece yaz turizmi açısından gelişmiş bir yer değil burası. Tarım ve sanayi konusunda da kendisini bir hayli geliştirmiş olan Türkiye'nin en kalabalık kenti Aydın hakkında bilinmesi gereken her şeyi sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar...

AYDIN'IN NEYİ MEŞHUR? AYDIN'DA NE YENİR?

ÇİNE KÖFTESİ

İsmini Aydın'ın Çine ilçesinden alan bu leziz köfteyi maalesef ki Aydın'da bile çok az yer yapabiliyor. Coca Cola'nın formülü gibi gizli tutulan bu tarifle hazırlanan Çine köftesini yediğinizde bu duruma daha da üzüleceksiniz.

YUVARLAMA

Kıymayla soğanı, yumurtayla baharatları birbirine bu kadar yakıştırabilen bir başka yemek daha var mıdır acaba? Bu malzemelerin yuvarlanarak kızgın yağda kızartılması, hemen sonrasında tekrar çeşitli baharatlar, su ve tereyağı olan bir tencerede tekrar pişirilmesi... Size bir soru, kızartılması mıdır yuvarlamayı bu kadar lezzetli yapan, tencerede demlenerek pişmesi mi yoksa üzerine dökülen yoğurt ve toz biberli sosu mu?

KIRLI KIZARTMASI

Ege'nin soğuk yemeklerinden bir tanesiyle karşınızdayız. Patlıcan, yeşil biber, soğan ve sarımsağın zeytinyağında kızartılması sonrası üzerine yoğurt dökülen bu yemek, kızartma olmasına rağmen yaz akşamları tercih edilen hafif bir yemektir.

ÇİNGENE PİLAVI

Adı pilav ama içinde pirinç de yok bulgur da... Sabah, öğlen, akşam her öğünde yiyebileceğiniz bu pilav denen şeyin içinde neler neler yok ki! Çökelek, domates, biber, salatalık, maydanoz, soğan, kekik ve zeytin... Bir de üzerine zeytinyağı gezdirince tadı damadığınızda kalır.

PAŞA BÖREĞİ

Ana yemeklerle yarışabilecek nitelikteki paşa böreğinde el açması yufkalar et suyuyla ıslatılır, dana kıymasıyla donatılır ve yoğurtlanır. Yetmezmiş gibi üstüne de kıymalı bir sos dökülür. Dedik ya, börek değil ana yemek!

ZEYTİNYAĞLI BÖRÜLCE

Ege'de bir hayli yaygın olan börülcenin kurusu ayrı yaşı ayrı lezzetli. İkisinin de yapıldığı Aydın'dan börülce salatası yemeden dönmeyin. Üstelik yapılışı çok masrafsız çok kolay. İçinde bolca zeytinyağı olduğunu söylememize gerek yoktur herhalde.

CEVİZLİ YEMİŞ

Aydın'da incire yemiş diyorlar. Cevizli yemiş de bildiğimiz cevizin kuru incir arasına sıkıştırılması. Listede yer almasının nedeniyse Aydın'da her köşe başında enerji bombası niyetine satılması.

AYDIN'DA GEZİLECEK YERLER

YÖRÜK ALİ EFE MÜZESİ

Aydın'ın efelerini duymayan yoktur. Hazır buraya kadar gelmişken bir efe müzesi gezmemek, zeybek oynayanları görmemek ayıp olur. Evin aslına uygun şekilde restore edilen müzenin içinde Yörük Ali Efe'nin kişisel eşyaları yer alıyor.

GÜVERCİNADA

Aydın'a yaz mevsiminde gidiyorsanız koylarına, plajlarına mutlaka uğrayın ve dingin, temiz, sığ denizine mutlaka girin. Her ne kadar son zamanlarda Kuşadası ve Didim kirliliğiyle gündeme gelse de burası hala el değmemişliğini koruyor. Belediye tarafından işletilen plajı denize sıfır ahşap iskelesi ile mavi bayrağa da sahip.

TALES MATEMATİK MÜZESİ

Tatile geldiniz diye matematikten uzaklaşabileceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz! Ama bu müze size alışılmışın dışında bir matematik sunuyor, zaten orayı güzel yapan da bu. Soyut matematiksel kavramların somut malzemelere dönüştüğü bu müzede geçirdiğiniz vakit arttıkça matematiği daha çok seveceksiniz.

TAVŞANBURNU TABİAT PARKI

Yalıköy'de bulunan bu doğal güzelliğin içinde, doğayı dinlemekten kendinizi unutabilirsiniz. Endemik bitkilerle çevrelenmiş yolları, doğal güzelliği, piknik ve kamp alanları, eşsiz manzarasıyla birçok bitki ve hayvana ev sahipliği yapan bu parka kendi karavan ve çadırınızla gelebileceğiniz gibi malzemelerinizi buradan da kiralayalabilirsiniz.

TRALLEIS ANTİK KENTİ

Aydın'ın kuzeyinde bulunan bu kültür ve tarih abidesi antik kent, Antik Çağ'da Anadolu'nun en önemli kültür ve ticaret merkezi olarak bilinen Tralleis, Yunan kültüründen taşıdığı izlerin üzeri örtülmeden günümüze kadar gelmiş ve kültürümüzle harmanlanmış.

HAKKINDA: Aydın,7.943 kilometrekare yüz ölçümü ve 1.121.156 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 1,20 oranında yani 13.226 kişi artan nüfusu, 552.626 (%49.74) erkek ve 558.346 (%50.26) kadından oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 140 olarak saptanmıştır.