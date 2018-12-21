Aydın’ın sultanları öğrenciler ile buluştu

Avrupa kupası (CEV Challenge Cup) 3. tur ilk maçında rakibi Hermes Oostende'ye 3-0 mağlup eden "Aydın'ın Sultanları" özel bir kolejde öğrencilerle buluştu. Öğrenciler Aydın'ı ve Türkiye'yi Avrupa'da başarıyla temsil eden "Aydın'ın Sultanları"nı tebrik etti.

Oyuncuların ve teknik kadroyla idari kadronun da katıldığı buluşmada çocuklar oyunculara büyük ilgi gösterdi. Çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çekilip söyleşi yapan oyuncular ve teknik heyet, sağlıklı birer birey olabilmek için sporun önemini anlatıp kendi hayatlarını nasıl değiştirdiğini örnekler vererek anlattı. Oyuncular ve teknik heyet söyleşide çocukların sorularını da yanıtladı.

Buluşmalarda çocuklara Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sporcuya verdiği destekler ve sağladığı olanaklar anlatılıp çocuklar Aydın'ın 17 ilçesindeki kültür ve spor merkezlerine davet edildi.

Kolej öğrencileri ve öğretmenleri 22 Aralık Cumartesi günü Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile ligde onuncu maçına çıkacak olan takıma başarılar diledi ve tribündeki yerlerini alacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA