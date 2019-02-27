Aydın’ın sultanları tarih yazıyor

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Slovenya'da rakibi GEN-I Volley'i 3-2 yendi.

Gürcistan'dan Stephane Takaichvili ile Bosna Hersek'ten Nikola Kozic'in yönettiği maç Nova Gorica Spor Salonu'nda oynandı.

İlk seti 25-19 kaybeden Aydın'ın Sultanları, bu setin ardından toparlanarak ikinci seti 25-27 üçüncü seti 23-25 önde kapadı. Dördüncü seti 25-16 geride bitiren Aydın'ın Sultanları son sette çok iyi bir oyun ortaya koyarak bu seti 8-15 aldı. 6 Mart Çarşamba günü Mimar Sinan Spor Salonu'naki rövanş maçına avantajlı çıkacak olan takım maç sonrası büyük sevinç yaşadı.

Aydın'ın Sultanları bu maçı da kazanması durumdaki finalde Fransa'nın Volero takımıyla İtalya'nın Saugella eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Aydın'ın sultanlarını tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kızlarımız ve teknik kadro güzel bir maç ortaya koyarak bizleri gururlandırdı. Aydın'da bir final maçı izlemeyi kızlarımız ve teknik kadromuz kadar bizler de çok istiyoruz. Onlara güvenimiz tam" diye konuştu.

Kaynak: İHA