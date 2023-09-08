Aydın’ın yeni eğitim projeleri değerlendirildi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında gerçekleştirilen Strateji Geliştirme Birimi toplantısında, eğitim projeleri masaya yatırıldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Aydın’ın yeni eğitim projeleri değerlendirildi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında gerçekleştirilen Strateji Geliştirme Birimi toplantısında, eğitim projeleri masaya yatırıldı.

Aydın'da 2023-24 eğitim sezonu hazırlıkları tamamlanırken, Strateji Geliştirme Birimi (Ar-Ge) Toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında gerçekleştirildi. Aydın'ın eğitim projeleri ve çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, yeni eğitim döneminde hayata geçirilecek olan çalışmalar da masaya yatırıldı. İl Müdürü Ekici, projeler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Konu ile ilgili Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "2023-2024 eğitim öğretim yılı hazırlıkları çerçevesinde Müdürümüz Süleyman Ekici, başkanlığında Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Strateji Geliştirme Birimi (AR-GE) toplantısı yapılmıştır. Toplantıda bir önceki eğitim öğretim yılında yürütülen proje çalışmalarının sunumu gerçekleştirilirken yeni eğitim öğretim yılında yapılması planlanan proje çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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