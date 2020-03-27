Aydınlatma direğine çarptı, aracını bırakıp kaçtı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu iddia edilen kamyonet sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Değirmendere Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 HNY 56 plakalı kamyonet sürücüsü kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje daha sonra aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada kamyonet sürücüsü olay yerinden yaya olarak kaçtı. Süleyman Demirel Bulvarı bir süre tek şerit olarak ilerledi. Kamyonet çekici yardımıyla otoparka çektirildikten sonra normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA