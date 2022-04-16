Aydınlatma Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Aydınlatma Malzemeleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Aydınlatma Malzemeleri Satış Elemanı ne iş yapar, Aydınlatma Malzemeleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Aydınlatma Malzemeleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Aydınlatma Malzemeleri Satış Elemanı Tanımı;

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Aydınlatma Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Aydınlatma Malzemeleri Satış Elemanı Maaşları

Aydınlatma Malzemeleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Aydınlatma Malzemeleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Aydınlatma Malzemeleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.04

Meslek Adı :

Aydınlatma Malzemeleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ampuller, aplikler, spotlar, fener ve ışıldaklar, lambaderler, masa lambaları, plafonyerler, sarkıtlar ve avizeler, tavan vantilatörleri, ışıklı prizler, dekoratif ve dış mekan aydınlatma malzemelerinin satışı yapılan işyerlerinde veya yapı marketlerin ilgili bölümlerinde ürünlerin tanzimini, teşhirini ve temizliğini yapan, ürünleri müşteriye tanıtan ve satışını gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Aydınlatma Malzemeleri Satış Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Satışa sunulacak ampuller, aplikler, spotlar, fener ve ışıldaklar, lambaderler, masa lambaları, plafonyerler, sarkıtlar ve avizeler, tavan vantilatörleri, ışıklı prizler, dekoratif ve dış mekan aydınlatma malzemelerini reyonlara yerleştirmek,

b) Gerektiğinde forklift kullanarak reyonlardaki stok alanlarına ürünleri yerleştirmek,

c) Defolu ürünleri ayırmak, eksik ürünleri tespit etmek,

d) Ürünlerin etiketleme işlemlerini yapmak, kampanya ve fiyat indirimi ile ilgili kartonları asmak,

e) Sarkıt ve avizelerin estetik olarak sergilemek,

f) Ürünlerin tanzimini, teşhirini ve temizliğini yapmak,

g) Müşterileri güler yüzle karşılamak,

h) Müşterinin aydınlatma malzemesini kullanacağı yere göre ürün tavsiyesinde bulunmak,

i) Müşterilere ürünlerin kullanım alanları ve kaliteleri hakkında bilgiler vermek,

j) Müşterilere ürünlerin fiyatları, kampanyalar ve indirimler ile ilgili bilgiler vermek,

k) Müşterinin ürünü kullanacağı alana göre ürün sayısını, büyüklüğünü, ürünlerin gücünü vb. hesaplamak, müşteriyi bilgilendirmek,

l) Müşterinin ihtiyacına en uygun ürünleri müşteriye göstermek, ürün satışını gerçekleştirmek,

m) Müşterinin satın aldığı ürünlerle ilgili tamamlayıcı ürünler varsa müşteriye tavsiye etmek,

n) Montaj gereken ürünler için ürünün yetkili servisleri ile ilgili müşteriyi bilgilendirmek,

o) Şirketin taşıma ve kurma hizmetleri hakkında müşteriye bilgi vermek, müşteriyi isteğine göre yönlendirmek,

p) Müşterinin isteğine göre ürünün depodan müşteri adresine nakil işlemlerini yaptırmak,

q) Müşterilerin şikayetlerini dinlemek ilgili sorumluya durumu iletmek,

r) Müşterilerin ürün iade isteklerini departman sorumlusu ile birlikte değerlendirmek, iade işlemine karar verilirse müşteriyi ilgili birime yönlendirmek,

s) Yaptığı tüm çalışmalarda müşteri memnuniyetini esas almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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