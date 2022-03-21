Aydınlatma Teknik Ressamı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Aydınlatma Teknik Ressamı görev tanımı nedir, Aydınlatma Teknik Ressamı ne iş yapar, Aydınlatma Teknik Ressamı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Aydınlatma Teknik Ressamı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Aydınlatma Teknik Ressamı Tanımı;

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Aydınlatma Teknik Ressamı Maaşı Ne Kadar? 2022 Aydınlatma Teknik Ressamı Maaşları

Aydınlatma Teknik Ressamı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Aydınlatma Teknik Ressamı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Aydınlatma Teknik Ressamı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3118.01

Meslek Adı :

Aydınlatma Teknik Ressamı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Teknik Ressamlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Elektrik tesisatı yapılacak mahallin alçak gerilim projelerine göre teknik resimlerini ve yapıların aydınlatma sistemlerinin bağlanabilmesi için elektrik tesisatının teknik resimlerini çizen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Aydınlatma Teknik Ressamı işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Esas görevleri Teknik Ressam (Genel) (3118.08)?de yazılı işlere benzemekle beraber elektrik teçhizatının montajı, tesisi ve kablo irtibatlarının projelerini ve kabloj diyagramlarını çizmekte ihtisas sahibidir. b) Kablo irtibatlarının projelerini hazırlamak,

c) Ekipçe tahsisi yapılacak mahallin pafta üzerinde gösterdiği direk tipi, tel kalınlığı, trafo ve sokak lamba yerlerinin işaretlenmiş olduğu krokiyi almak,

d) Mahallin gerekli ölçekteki paftasını temin etmek,

e) Paftadan aydınger kağıdına kopyasını çekmek, aydıngerde belirttiği sokak ve caddelere göre krokiye bakarak direk yerlerini, ebatlarını, izola adetlerini, tel ebatlarını, trafo yerlerini rapido ile çizmek,

f) Şablonla yazılarını yazmak, çizim yaparken etüdde gördüğü eksiklikleri belirtmek,

g) Krokiye göre teknik resmini yaptığı planları çoğaltmak için ozalit makinesi ile ozalitlelerini çıkarmak,

h) Mevcut binalara yapılan ilave tesisler için ek projeler hazırlamak,

i) Lamba yerlerini, priz, anahtar ve buat bağlantıları ile elektriğin giriş ve dağılım planlarını aydınger kağıdına çizmek

, j) Elektriğin kullanma özelliğine göre kablo cinslerini belirlemek, projenin uygulama safhasında çıkabilecek aksaklıkları gidermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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