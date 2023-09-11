Aydınlı atlet, Balkan Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü

İzmir'de düzenlenen 32. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden başarılı atlet Serkan Şengil, madalyalara doymuyor. Başarıları atlet İzmir'den şampiyonluklarla geri dönerek Aydın'ı gururlandırdı.

Aydın Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev yapan 50 yaşındaki Serkan Şengil, çok sevdiği atletizmde elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şampiyonalarda Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil eden başarılı adet adeta madalyalara doymuyor. Son olarak İzmir'de gerçekleştirilen 32. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil eden Şengil, şampiyonadan başarılarla döndü. Başarıları ile Aydın'ı gururlandıran Şengil, 12 ülkeden 485 sporcunun katıldığı şampiyonada 4x100 metre bayrak yarışında 58.33 saniye dereceyle gümüş madalya alarak Balkan İkincisi oldu. Ayrıca Şengil, şampiyonada 50 metre 3 adım atlama kategorisinde 9.94 metre ile Balkan üçüncülüğü elde etti.

Elde ettiği başarılar ile Türk Bayrağı'nı dalgalandırmanın onurunu yaşadığını ifade eden Şengil; "Elde ettiğim başarılar ile al bayrağımızı kürsüde temsil etmenin onurunu yaşadım. Yanımda olan destek atletizm antrenörü Musa Yörük hocama, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na, masterler atletizme emek veren üyesi olduğum İzmir Masterler Atletizm Kulübü ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü'ne ve her zaman arkamda desteğini esirgemeyen eşim Muazzez Şengil'e emeklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

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Her yaşta sporun önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Şengil, "Tüm Aydınlı vatandaşlarımızı koşu yollarına, spor tesislerine açıkçası dışarıya bekliyoruz. Yani Aydınımızı, gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünde spora bekliyoruz" diyerek herkesi spor yapmaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)