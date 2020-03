Aydınlı Eczacılardan toplantıya Korona Virüs ayarı

Dünyanın en önemli gündem maddesi haline gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Korona virüse karşı birçok etkinlik ve çalışma iptal edilirken, sağlık alanında hizmet verenler tedbirlerini alıp çalışmalarına devam ediyor. Aydın'da eczacılar Korona virüs nedeniyle çalışmalarını yoğunlaştırırken Eczacı Odası yönetim kurulu toplantısını açık alanda mesafe ve hijyen kurallarına uygun ortam hazırlayarak gerçekleştirdi.

Sağlık hizmetinin en önemli ayağı olan eczacılığın her şart ve ortamda fedakarlıkla sürdürülmesi gereken bir meslek olduğunu ve bu bilinçle hizmetlerine devam ettiklerini belirten Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, "Her ne kadar içinde bulunduğumuz süreçte birçok sektör çalışmalarına ara verse de eczacılar olarak bizler her şart ve ortamda halkımızın sağlığı için görevimizin başındayız. Bu kapsamada da yönetim kurulu toplantımızı yapmak zorundaydık. Bu nedenle bu toplantımızı en güvenli yer olarak odamızın bahçesinde mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yaptık. 45 yıllık odamız tarihinde ilk defa açık alanda yönetim kurulu toplantısı yapıldı" diye konuştu.

Toplantıda hizmetlerin aksamaması için alınacak tedbirleri görüştüklerini belirten Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, "Hastaneden sonra hastaların direk uğradığı ve bulaş riskinin en yüksek olduğu yerlerin başında eczaneler geliyor. Dolayısıyla eczacılar ve eczane çalışanları bu nedenle risk grupların başında yer alıyor. Toplantının en önemli gündem maddesi eczacılarımızın kendilerini ve çalışanlarını salgına karşı koruması anlamında alabileceği önlemler ve halkımızın sağlığının korunması için verebilecekleri katkıları nasıl daha etkili hale getirebilecekleri konuları oldu. Eczacılar olarak içinde bulunduğumuz zor süreçte halkımızın sağlığı için önlemlerimizi alıp hizmetlerimizi aksatmadan devam ediyoruz. Bizleri en çok rahatsız eden durum ise virüs salgınının önlenmesinde en önemli ihtiyaç maddelerine gelen zamlar. Üretici firmalardan ürün bize gelinceye kadar fiyatlar 3-4 kat artıyor. Vatandaş bu zammın eczacılar tarafından yapıldığını zannediyor" diyerek artan fiyatlardan kendilerinin de rahatsız ve şikayetçi olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA