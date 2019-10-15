Aydınlıkevler İlkokulu’nda ’Kodlama Festivali’

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Aydınlıkevlek İlkokulu'nda düzenlenen "Kodlama Festivali'nde öğrenciler, kodlamanın mantığını atölye etkinlikleriyle öğrendi.

Mersin'de kodlama farkındalığı oluşturmak amacıyla Avrupa Kod Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Kamil Çelebiyılmaz ile İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mikail Eren, yöneticiler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Festival kapsamında Yenişehir ilçesindeki çeşitli ilkokullardan gelen öğrenciler ve öğretmenler, en basit seviye kodlama etkinliklerinden ileri seviye programlama etkinliklerine, hatta sanal gerçekliğe kadar birçok teknolojik etkinlikle tanıştı. Heyecan, eğlence ve kodlama dolu festivalde, kodlamanın yaygınlaşması, derslerde kullanılması ve tanınması için il genelinde farkındalık oluşturuldu.

Festivalde, bilgisayarsız algoritmik kodlamadan tutun da sanal gerçeklik atölyesine ve ev güvenlik sistemleri kurulumlarına kadar atölyeler oluşturuldu ve bilişim öğretmenleri bu atölyelerde öğretmen ve öğrencilere kodlamanın mantığını, etkinlikler yaparak ve yaptırarak anlattı.

Kaynak: İHA