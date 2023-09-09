Aydınlılar halk sağlığı konularında bilgilendirildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Halk Sağlığı Haftası kutlamalarında, vatandaşlar açılan stantlarda bilgilendirildi.

Halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmak amacıyla her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri Aydın'da da gerçekleştirildi. Bu çerçevede açılan stantlar ile vatandaşlar halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri ile ilgili bilgilendirildi.

Ayrıca bu yıl Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen "Sağlıkla Yaşayan Türkiye" ana teması ile gerçekleştirilen etkinliklerde Aile Hekimliği Birimi tarafından "Sana En Yakın Hekimin, Aile Hekimin" teması ve ÇEKÜS Birimi tarafından "Hayata Sağlıklı Başlamak Her Bebeğin Hakkıdır" temalı stant çalışmaları düzenlendi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Her yıl 3-9 Eylül tarihleri arasında Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanan hafta boyunca halk sağlığı konularında toplumun farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilen ve bu yıl Bakanlığımızca ana teması "Sağlıkla Yaşayan Türkiye" olarak belirlenen etkinlikler düzenlenmiştir. Bu çerçevede İl Sağlık Müdürlüğümüz Aile Hekimliği Birimi tarafından "Sana En Yakın Hekimin, Aile Hekimin" temalı stant çalışması yapılmış vatandaşlarımıza Aile Hekimliği uygulamasının işleyişi ile ilgili bilgi verilmiş ve aile hekimliği sistemini anlatan broşürler dağıtılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğümüz ÇEKÜS Birimi tarafından "Hayata Sağlıklı Başlamak Her Bebeğin Hakkıdır" temalı stant çalışması düzenlenmiştir. Gün boyu devam eden stant çalışmasında vatandaşlara evlilik öncesi taramalar, sağlıklı gebelik ve doğum süreci, yeni doğan taramaları konularında bilgilendirme yapılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)